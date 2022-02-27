Данія закриває повітряний простір для російських літаків

Данія закриє свій повітряний простір для російських літаків через напад на Україну.

Про це написав у Twitter глава МЗС Данії Йеппе Кофод, повідомляє "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні міністрів закордонних справ ЄС ми будемо домагатися заборони в усьому ЄС. Неспровокований, огидний напад Росії на Україну має бути зустрінутий найсильнішими міжнародними санкціями та засудженням", - написав Кофод.

Denmark will be closing its airspace for Russian aircraft



At today’s meeting of EU ministers of foreign affairs we will push for an EU-wide ban#Russia’s unprovoked, despicable attack on #Ukraine must be met with strongest possible international sanctions & condemnation#dkpol pic.twitter.com/GJo0CphqGx — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) February 27, 2022

Раніше повідомлялося, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. Також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії.

У неділю Ірландія оголосила, що закриє свій повітряний простір для всіх російських літаків через війну Росії проти України.

Різні європейські країни — в тому числі Чехія, Словенія та країни Балтії — вже вирішили закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Таке ж рішення прийняла Велика Британія.

За даними ЗМІ, таке рішення готують усі країни-члени ЄС, кожна окремо - оскільки це питання є національною компетенцією.

Росія у відповідь почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.

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