Данія закриває повітряний простір для російських літаків

Данія закриє свій повітряний простір для російських літаків через напад на Україну.

Про це написав у Twitter глава МЗС Данії Йеппе Кофод, повідомляє "Європейська правда".

"На сьогоднішньому засіданні міністрів закордонних справ ЄС ми будемо домагатися заборони в усьому ЄС. Неспровокований, огидний напад Росії на Україну має бути зустрінутий найсильнішими міжнародними санкціями та засудженням", - написав Кофод.

Denmark will be closing its airspace for Russian aircraft



At today’s meeting of EU ministers of foreign affairs we will push for an EU-wide ban#Russia’s unprovoked, despicable attack on #Ukraine must be met with strongest possible international sanctions & condemnation#dkpol pic.twitter.com/GJo0CphqGx