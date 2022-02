Більшість країн ЄС закрили повітряний простір для літаків РФ, розглядають закриття портів

Більшість країн Європейського союзу закрили повітряний простір для російських літаків і розглядають закриття морських портів.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Чиновник ЄС повідомив, що 3/4 країн-членів ЄС зараз закрили свій повітряний простір для Росії. І він підтверджує, що також розглядається питання про закриття портів ЄС для кораблів із Росії", - написав Джозвяк.

