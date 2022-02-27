Дания закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Дания закроет свое воздушное пространство для российских самолетов из-за нападения на Украину.

Об этом написал в Twitter глава МИД Дании Йеппе Кофод, сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании министров иностранных дел ЕС мы будем добиваться запрета по всему ЕС. Неспровоцированное, отвратительное нападение России на Украину должно быть встречено сильнейшими международными санкциями и осуждением", - написал Кофод.

Ранее сообщалось, что большинство стран Европейского союза закрыли воздушное пространство для российских самолетов и рассматривают закрытие морских портов.

В воскресенье Ирландия объявила, что закроет свое воздушное пространство для всех российских самолетов из-за войны России против Украины.

Различные европейские страны – в том числе Чехия, Словения и страны Балтии – уже решили закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Такое же решение приняла Великобритания.

По данным СМИ, такое решение готовят все страны-члены ЕС, каждая отдельно – поскольку этот вопрос является национальной компетенцией.

Решения о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов уже приняли балтийские государства, Польша, Чехия, Румыния, Болгария, Британия.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.