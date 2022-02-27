“Кім Чен Ин на стероїдах”: як за кілька днів Росію позбавили усіх атрибутів, якими вона пишалася

У історії сучасного світу ще не було прикладу, коли санкції проти агресора самі собою дозволили би зупинити війну.

Очевидно, що цього не станеться й зараз. Попри це, тиск Заходу також є дуже потрібним. Просто у нього – інша мета. Санкції – це гра вдовгу. Вони мають знищити Росію. І не лише економічно.

Про те, який режим існування чекає на Росію вже невдовзі, ключові ризики та сценарії розвитку на міжнародній арені читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Ключовою у суботу надвечір стала новина щодо відключення Росії від SWIFT.

От тільки радість виявилася передчасною. Уночі з’ясувалося, що ключовий елемент цих санкцій послабили задля досягнення компромісу.

У спільному рішенні держав Євросоюзу та G7 йдеться про те, що "окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT; це забезпечить, що ці банки будуть від’єднані від міжнародної фінансової системи і це зашкодить їхній здатності діяти глобально".

Список банків, які мають покарати, на момент оприлюднення статті не був оприлюднений.

Утім, варто підкреслити: новий пакет санкцій проти РФ все одно є вагомим. Щонайменше два його елементи будуть болючими для Кремля.

Перший – це обмеження активів російського центробанку. Варто дочекатися юридичного рішення з цього приводу, але якщо буде йтися про замороження усього російського держрезерву в доларах, євро, фунтах та ієні, це може призвести до обвалу курсу рубля. Другий – це обіцянка G7 розпочати полювання за активами російських олігархів. Але тут також треба дочекатися втілення.

А разом з іншими заходами це зробить життя в країні-агресорі зовсім не таким, як досі.

Серед іншого, візове і транспортне закриття Європи для росіян. Євросоюз вже оголосив, що припинить дію угоди про візове спрощення, а кілька держав ЄС (зокрема, туристична Чехія) взагалі припинять видачу віз.

Усі прикордонні з Росією держави на сході ЄС закрили своє небо для літаків з Росії, а Росія в свою чергу закрила небо для них. Південний повітряний коридор (у тому числі до "братської Сербії" через Болгарію та/або Румунію) також закритий.

Навіть у Калінінград з Москви доводиться літати морем, роблячи величезний крюк. А це для Росії – дуже болючий символічний "пинок" з боку ЄС.

Варто зауважити: для ЄС це рішення є зовсім не безкоштовним. Для фінської FinnAir це рішення буде особливо болючим – її бізнес-модель побудована на транзиті з Азії. Постраждають також усі покупці з AliExpress, у тому числі українські – повітряна доставка стає неконкурентною. Але це війна. Тут не до підрахунку копійок та центів.

За кілька днів Росію позбавили усіх атрибутів держави, якою варто пишатися її громадянам. Навіть таким, які є, які виховані російською пропагандою.

Свого часу для РФ стали неймовірним ляпасом олімпійські антидопінгові санкції. Але тепер це видається дрібницею.

Росію терміново позбавляють права на проведення усіх спортивних подій, навіть запланованих на найближчі місяці.

А попереду ще одна битва, не менш масштабна. Це битва за ООН.

Очевидно, що Путін обурений тим, що відбувається. Обурений приниженням з боку Заходу. Обурений санкціями. І передусім обурений тим, що Україна досі не повалена.

Тож є висока небезпека, що ми, Україна та світ, стикнуться з "ефектом ризику загнаної в кут собаки", яка готова на шалені вчинки. От тільки у ролі собаки цього разу – диктатор з шаленими комплексами і ядерною кнопкою.

Докладніше - в матеріалі Сергія Сидоренка Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.