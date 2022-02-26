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Литва закрила небо для РФ, заблокувавши авіарейси у Калінінград над материком

Субота, 26 лютого 2022, 19:47

Литва заборонить російським авіакомпаніям використати свій повітряний простір через вторгнення Росії до України.

Про це оголосив уряд, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рішення набирає чинності з 22:00 за Гринвічем у суботу.

 

Литва - це найкоротший шлях з материкової частини Росії в її Калінінградський ексклав, затиснутий між членами НАТО Литвою та Польщею на східному узбережжі Балтійського моря.

У суботу Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.  Раніше про аналогічні рішення оголосили інші країни Балтії, Польща, Болгарія та Чехія.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот"

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

В суботу Росія оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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Війна з РФ Литва Авіарейси

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