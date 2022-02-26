Литва закрила небо для РФ, заблокувавши авіарейси у Калінінград над материком

Литва заборонить російським авіакомпаніям використати свій повітряний простір через вторгнення Росії до України.

Про це оголосив уряд, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Рішення набирає чинності з 22:00 за Гринвічем у суботу.

Литва - це найкоротший шлях з материкової частини Росії в її Калінінградський ексклав, затиснутий між членами НАТО Литвою та Польщею на східному узбережжі Балтійського моря.

У суботу Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Раніше про аналогічні рішення оголосили інші країни Балтії, Польща, Болгарія та Чехія.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот".

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

В суботу Росія оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії.

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