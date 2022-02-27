Німеччина побудує два LNG-термінали, щоб знизити залежність від РФ

Німеччина побудує два термінали зі скрапленого природного газу (LNG), щоб зменшити залежність від російського газу.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив канцлер Олаф Шольц.

"Нам потрібно зробити більше, щоб захистити енергопостачання нашої країни…, і щоб не залежати від певних постачальників енергії", — заяви в він.

Як зазначає видання, Німеччина є найбільшим споживачем газу з РФ – частка російського газу в її споживанні перевищує 50%.

Нагадаємо, у відповідь на визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, Німеччина припинила сертифікацію російського газогону "Північний потіку-2". А Польща вимагає від Берліну також заморозити й роботу "Північного потоку-1".

На додачу, Олаф Шольц також оголосив, що через високі ціни на енергоносії, які підвищила "війна Путіна", німецький уряд погодився на фінансовий пакет, який дозволить "пом’якшити оплату за енергоносії для пенсіонерів" і "надати допомогу сім’ям з низькими доходами".