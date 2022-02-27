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ЄС підтримає Україну зброєю і вперше надасть летальну зброю третій країні

Неділя, 27 лютого 2022, 18:59

Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії; це буде першим таким випадком для ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля", - сказала вона. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам. 

"Це вперше в історії ЄС надасть летальну зброю третій країні, і я також проінструктував мою команду і військовий персонал ЄС створити механізм для узгодження запитів української армії, так щоб ми могли дати відповідь у найбільш ефективний спосіб разом з країнами-членами", - деталізував Боррель.

Як відомо, протягом останніх днів більшість країн-членів ЄС запропонували Україні ту чи іншу допомогу летальною зброєю або обладнанням для спротиву агресії. Зокрема, кардинально змінила свою позицію Німеччина, яка досі виступала проти і блокувала також постачання зброї власного виробництва іншими країнами.

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