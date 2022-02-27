ЕС поддержит Украину оружием и впервые предоставит летальное оружие третьей стране

Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ей давать отпор российской армии; это будет первым подобным случаем для ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля", - сказала она.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.

"Впервые в истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, и я также проинструктировал мою команду и военный персонал ЕС создать механизм для согласования запросов украинской армии, чтобы мы могли дать ответ наиболее эффективным способом вместе со странами-членами", - детализировал Боррель. .

Как известно, в последние дни большинство стран-членов ЕС предложили Украине ту или иную помощь летальным оружием или военным оборудованием для сопротивления агрессии. В частности, кардинально изменила свою позицию Германия, до сих пор выступавшая против и блокировавшая также поставки оружия собственного производства другими странами.

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