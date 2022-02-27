Пекельні санкції ЄС: яке покарання Росії блок затвердить у найближчі два дні

Європейський Союз у найближчі два дні затвердить нові пакети санкцій, який завдасть серйозної шкоди російській економіці, олігархам і авіакомпаніям.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Очікується, що перший раунд санкцій глави МЗС Євросоюзу схвалить у неділю.

"Що ЄС затвердить сьогодні: заборона російських авіакомпаній, санкції проти російського центрального банку, заборони на видачу віз та заморожування активів численних олігархів", - написав Джозвяк.

what the EU will adopt today: the Russian airline ban, sanctions on the Russian central bank, visa bans & asset freezes on numerous oligarch + European peace facility giving €450 million for arms to #Ukraine

Tomorrow: SWIFT on Russian & #Belarus banks + more sanctions on Blr. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 27, 2022

Крім того, Європейський фонд з підтримки миру виділить Україні 450 мільйонів євро на озброєння.

Завтра ЄС затвердить відключення від SWIFT окремих російських та білоруських банків, а також запровадить додаткові санкції проти Білорусі.

Детальніше про санкції читайте у статті "Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції"