Пекельні санкції ЄС: яке покарання Росії блок затвердить у найближчі два дні

Європейський Союз у найближчі два дні затвердить нові пакети санкцій, який завдасть серйозної шкоди російській економіці, олігархам і авіакомпаніям.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Очікується, що перший раунд санкцій глави МЗС Євросоюзу схвалить у неділю.

"Що ЄС затвердить сьогодні: заборона російських авіакомпаній, санкції проти російського центрального банку, заборони на видачу віз та заморожування активів численних олігархів", - написав Джозвяк.

what the EU will adopt today: the Russian airline ban, sanctions on the Russian central bank, visa bans & asset freezes on numerous oligarch + European peace facility giving €450 million for arms to #Ukraine

Tomorrow: SWIFT on Russian & #Belarus banks + more sanctions on Blr.