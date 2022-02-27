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Адские санкции ЕС: какое наказание России блок утвердит в ближайшие два дня

Воскресенье, 27 февраля 2022, 21:12

Европейский Союз в ближайшие два дня утвердит новые пакеты санкций, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике, олигархам и авиакомпаниям.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что первый раунд санкций главы МИД Евросоюза одобрят в воскресенье.

"Что ЕС утвердит сегодня: запрет российских авиакомпаний, санкции против российского центрального банка, запрет на выдачу виз и замораживание активов многочисленных олигархов", - написал Джозвяк.

Кроме того, Европейский фонд поддержки мира выделит Украине 450 миллионов евро на вооружение.

Завтра ЕС утвердит отключение от SWIFT отдельных российских и белорусских банков, а также введет дополнительные санкции против Беларуси.

Подробнее о санкциях читайте в статье "Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции"

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