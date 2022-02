Адские санкции ЕС: какое наказание России блок утвердит в ближайшие два дня

Европейский Союз в ближайшие два дня утвердит новые пакеты санкций, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике, олигархам и авиакомпаниям.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что первый раунд санкций главы МИД Евросоюза одобрят в воскресенье.

"Что ЕС утвердит сегодня: запрет российских авиакомпаний, санкции против российского центрального банка, запрет на выдачу виз и замораживание активов многочисленных олигархов", - написал Джозвяк.

