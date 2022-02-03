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Ле Пен отримала кредит угорського банку на фінансування виборчої кампанії 

Четвер, 3 лютого 2022, 09:50

Лідерка ультраправих Франції Марін Ле Пен отримала кредит у розмірі 10,6 млн євро від угорського банку для фінансування своєї президентської виборчої кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Euractiv.

Це сталося після того, як кандидатка у президенти від "Національного об'єднання" заявила, що має проблеми з отриманням банківських кредитів на батьківщині.

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Назва угорського банку приховується партійними чиновниками, пише видання. Партія пояснює, що робить це через дотримання "положення про конфіденційність", і політична сила не повинна коментувати цю інформацію.

Партія Ле Пен має досвід пошуку сумнівного фінансування.

Під час муніципальних виборів 2014 року партія Ле Пен звернулася до "Першого чесько-російського банку" РФ для фінансування своєї кампанії на суму 9 мільйонів євро. За кілька років банк закрився.

На той час новина викликала побоювання, що Ле Пен, яка заявила, що вона є шанувальницею президента Владіміра Путіна, закликатиме Захід скасувати економічні санкції проти Москви.

У жовтні 2021 року Марін Ле Пен здійснила поїздку до Будапешта через кілька тижнів після Еріка Земмура, який вважається її конкурентом на полі ультраправих виборців.

Сума в 10,6 млн євро є значним поштовхом для Ле Пен, яка була змушена вести стриману передвиборчу кампанію через обмежені фінанси партії і небажання французьких банків позичати їй гроші.

Президентські вибори у Франції 2022 року пройдуть у два тури - 10 та 24 квітня. 

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Франція

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