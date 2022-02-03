Ле Пен получила кредит венгерского банка на финансирование избирательной кампании

Лидер ультраправых Франции Марин Ле Пен получила кредит в размере 10,6 млн евро от венгерского банка для финансирования своей президентской избирательной кампании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации Euractiv.

Это произошло после того, как кандидатка в президенты от "Национального объединения" заявила, что испытывает проблемы с получением банковских кредитов на родине.

Название венгерского банка скрывается партийными чиновниками, пишет издание. Партия объясняет, что делает это из-за соблюдения "положения о конфиденциальности", и политическая сила не должна комментировать эту информацию.

У партии Ле Пен есть опыт поиска сомнительного финансирования.

Во время муниципальных выборов 2014 года партия Ле Пен обратилась в "Первый чешско-российский банк" РФ для финансирования своей кампании на сумму 9 миллионов евро. Через несколько лет банк закрылся.

В то время новость вызвала опасения, что Ле Пен, заявившая, что она является поклонницей президента Владимира Путина, будет призывать Запад отменить экономические санкции против Москвы.

В октябре 2021 года Марин Ле Пен совершила поездку в Будапешт через несколько недель после Эрика Земмура, считающегося ее конкурентом на поле ультраправых избирателей.

Сумма в 10,6 млн евро является значительным толчком для Ле Пен, которая была вынуждена вести сдержанную предвыборную кампанию из-за ограниченных финансов партии и нежелания французских банков занимать ей деньги.

Президентские выборы во Франции в 2022 году пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля.

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