ЄС планує швидко виділити Україні новий макрофін, крім 1,2 млрд євро, у разі виконання умов

Євросоюз планує швидко виділити Україні новий транш макрофінансової допомоги, якщо умови попереднього пакету макрофіну будуть виконані.

Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв’ю ТСН, пише "Європейська правда".

Єврокомісара запитали, чи може Україна розраховувати на другий пакет "звичайного" макрофіну, на додачу до вже анонсованого екстреного пакету на 1,2 млрд євро.

Валдіс Домбровскіс відповів, що такі плани є і Єврокомісія вже заявляла про це.

"Спочатку в наших планах було підготувати наступну регулярну (звичайну – ред.) програму макрофінансової допомоги. Але військове нарощування російських сил на кордонах України та відповідні фінансові труднощі в Україні в певному сенсі привели до рішення щодо виділення додаткової екстреної макрофінансової допомоги. Але ми також будемо працювати над наступною регулярною програмою макрофінансової допомоги, яка буде пов’язана вже з наступною програмою МВФ за програмою stand-by", - зазначив єврокомісар.

На уточнююче запитання про часові рамки він відповів, що це може бути влітку або восени.

Щодо екстреного макрофіну на 1,2 млрд Валдіс Домбровскіс уточнив, що перший транш на 600 млн євро буде наданий безумовно, щойно ухвалять усі офіційні рішення, а виплата наступних 600 млн буде залежати від умов, прописаних у Меморандумі про взаєморозуміння з українською владою, і фінальні деталі ще узгоджуються.

"Програми макрофінансової допомоги ЄС завжди пов’язані також із фактом наявності паралельної програми з МВФ. А між Україною та МВФ є чинна угода stand-by. Що стосується передумов, є традиційні напрямки, які стосуються реформи ефективності державного управління, урядів, державних підприємств, антикорупційної реформи, деяких галузевих реформ, наприклад, у сфері енергетики. Нам потрібно буде обговорити точні умови (для отримання другого траншу – ред.) з українською владою і відобразити їх пізніше в Меморандумі про взаєморозуміння, - деталізував він. - Єврокомісія ухвалила офіційне рішення (пропозицію) щодо цієї програми, і ми маємо почати обговорювати умови. Тож тепер треба схвалення Європарламенту та Європейської ради, тобто країн-членів ЄС. Також паралельно ми маємо узгодити цей Меморандум про взаєморозуміння з Україною, який має бути ратифікований Верховною Радою".

За його словами, виплата першого траншу можлива орієнтовно у другій половині лютого, а друга половина зазвичай виплачується не раніше 3 місяців після першого, якщо виконані попередні умови.

Нагадаємо, 1 лютого Єврокомісія внесла пропозицію щодо нової програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України на суму до 1,2 млрд євро.

Кошти макрофіну будуть доступні Україні у вигляді довгострокових позик на дуже вигідних умовах. Вони сприятимуть підвищенню макроекономічної стабільності та загальної стійкості України в умовах різкого зростання геополітичної невизначеності та її впливу на економічну ситуацію, зазначили в ЄК.

Раніше у липні 2020 року Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації п'ятої за рахунком програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року, другий - у жовтні 2021 року.

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