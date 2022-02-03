ЕС планирует быстро выделить Украине новый макрофин, кроме 1,2 млрд евро, в случае выполнения условий

Евросоюз планирует быстро выделить Украине новый транш макрофинансовой помощи, если условия предыдущего пакета макрофина будут выполнены.

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью ТСН, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссара спросили, может ли Украина рассчитывать на второй пакет "обычного" макрофина, вдобавок к уже анонсированному экстренному пакету на 1,2 млрд евро.

Валдис Домбровскис ответил, что такие планы есть, и Еврокомиссия уже заявляла об этом.

"Сначала в наших планах было подготовить следующую регулярную (обычную. – Ред.) программу макрофинансовой помощи. Но военное наращивание российских сил на границах Украины и соответствующие финансовые трудности в Украине в определенном смысле привели к решению по выделению дополнительной экстренной макрофинансовой помощи. Но мы также будем работать над следующей регулярной программой макрофинансовой помощи, которая будет уже связана со следующей программой МВФ по программе stand-by", - отметил еврокомиссар.

На уточняющий вопрос о временных рамках он ответил, что это может быть летом или осенью.

Относительно экстренного макрофина на 1,2 млрд Валдис Домбровскис уточнил, что первый транш на 600 млн евро будет предоставлен безусловно, как только примут все официальные решения, а выплата следующих 600 млн будет зависеть от условий, прописанных в Меморандуме о взаимопонимании с украинскими властями, и детали еще не согласуются.

"Программы макрофинансовой помощи ЕС всегда связаны также с фактом наличия параллельной программы с МВФ. А между Украиной и МВФ есть действующее соглашение stand-by. Что касается предпосылок, есть традиционные направления, касающиеся реформы эффективности государственного управления, правительств, государственных предприятий, антикоррупционной реформы, некоторых отраслевых реформ, например, в сфере энергетики, нам нужно будет обсудить точные условия (для получения второго транша. – Ред.) с украинскими властями и отразить их позже в Меморандуме о взаимопонимании, - детализировал он.- Еврокомиссия приняла официальное решение (предложение) относительно этой программы, и мы должны начать обсуждать условия. Поэтому теперь нужно одобрение Европарламента и Европейского совета, то есть стран-членов ЕС. Также параллельно мы должны согласовать этот Меморандум о взаимопонимании с Украиной, который должен быть ратифицирован Верховной радой".

По его словам, выплата первого транша возможна ориентировочно во второй половине февраля, а вторая половина обычно выплачивается не раньше 3 месяцев после первого, если исполнены предварительные условия.

Напомним, 1 февраля Еврокомиссия внесла предложение о новой программе чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1,2 млрд евро.

Средства макрофина будут доступны Украине в виде долгосрочных ссуд на очень выгодных условиях. Они будут способствовать повышению макроэкономической стабильности и всеобщей устойчивости Украины в условиях резкого роста геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию, отметили в ЕК.

Ранее, в июле 2020 года, Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации пятой по счету программы макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй - в октябре 2021 года.

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