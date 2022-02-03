У Чехії дозволили ходити в ресторани без COVID-сертифікатів

Уряд Чехії прийняв рішення скасувати з 9 лютого зобов'язання пред'являти COVID-сертифікати для користування послугами, входу в ресторани та на культурні, спортивні та інші заходи.

Про це пише iDNES, повідомляє "Європейська правда".

Пред'явлення сертифікату у ресторанах, клубах та готелях раніше було скасовано Вищим адміністративним судом.

Після голосування за закон про пандемію у парламенті прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що кабінет ухвалив рішення не під тиском вироку суду, а за рекомендацією експертів.

"Це не необдуманий крок, а виконання стратегії нашого уряду в боротьбі з ковідом", - заявив прем'єр.

За словами Фіали, обов'язок носити маски в приміщенні залишиться чинним. Також діятиме обмеження кількості учасників масових заходів.

Навіть після пом'якшення заходів уряд не очікує посилення навантаження на лікарні або зниження доступності послуг.

Нагадаємо, 2 лютого у Чехії за добу виявили 57 195 нових випадків зараження коронавірусом, і це рекордний добовий приріст захворюваності з початку пандемії.

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