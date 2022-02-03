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В Чехии разрешили ходить в рестораны без COVID-сертификатов

Четверг, 3 февраля 2022, 13:22

Правительство Чехии приняло решение об отмене с 9 февраля обязательства предъявлять COVID-сертификаты для пользования услугами, входа в рестораны и на культурные, спортивные и другие мероприятия.

Об этом пишет iDNES, сообщает "Европейская правда".

Предъявление сертификата в ресторанах, клубах и отелях ранее было отменено Высшим административным судом.

После голосования по закону о пандемии в парламенте премьер-министр Петр Фиала заявил, что кабинет принял решение не под давлением приговора суда, а по рекомендации экспертов.

"Это не необдуманный шаг, а выполнение стратегии нашего правительства в борьбе с ковидом", — заявил премьер.

По словам Фиала, обязанность носить маски в помещении останется в силе. Также будет действовать ограничение на количество участников массовых мероприятий.

Даже после смягчения мер правительство не ожидает усиления нагрузки на больницы или снижения доступности услуг.

Напомним, 2 лютого в Чехии за сутки выявили 57 195 новых случаев заражения коронавирусом, и это рекордный суточный прирост заболеваемости с начала пандемии.

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