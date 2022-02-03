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Італія анонсувала послаблення карантину

Четвер, 3 лютого 2022, 13:38

Уряд Італії схвалив рішення про поступове послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

З 10 лютого скасовується вимога носити маску надворі, з 11 лютого у нічних клубах дозволять танці, але з певними обмеженнями на кількість гостей. 

Франція послабила ковідні обмеження, включаючи носіння масок на вулиці

Маски і далі залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті і приміщеннях, у потягах, на пароплавах та авіарейсах вимагається респіратор FFP2.

Ковід-сертифікат людей, які отримали підсилюючу дозу вакцини, діятиме необмежений термін часу, так само - для людей, які перехворіли коронавірусом після повного курсу вакцинації, бустерну дозу для них вже не вимагатимуть. У тих, хто перехворів після першої дози, на підставі перенесеної хвороби сертифікат буде дійсний протягом 6 місяців з дати одужання. 

Для власників таких ковід-сертифікатів не будуть діяти майже ніякі обмеження, крім загального маскового режиму.

Очікується, що уряд не продовжуватиме надзвичайну ситуацію у зв’язку з епідемією після того, як попередній термін спливе 31 березня.

Днями про послаблення, або й повне скасування карантинних обмежень заявили низка країн Європи.

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Італія Коронавірус

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