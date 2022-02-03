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Норвегія вперше підняла новітні винищувачі F-35 для перехоплення російського літака

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Четвер, 3 лютого 2022, 14:02

Військово-повітряні сили Норвегії вперше підняли новітні винищувачі F-35 на перехоплення російських літаків в рамках місії НАТО Quick Response Alert.

Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Норвегії у Twitter, пише "Європейська правда".

Винищувачі підняли у середу з авіабази Евенес на Крайній Півночі для перехоплення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (за класифікацією НАТО: "Mainstay").

 

"Це демонструє, що F-35 працює у своїй новій ролі", – сказав глава ВПС Норвегії Рольф Фолланд.

Норвегія однією з перших у Європі почала купувати новітні американські винищувачі 5-го покоління F-35. Країна вже отримала 18 літаків, за контрактом до 2025 року їх має бути загалом 30.

 

Російський літак А-50 летів для супроводження чотирьох бомбардувальників Ту-95 та Ту-142, яких зустріли британські винищувачі Typhoon і супроводжували за межі зони інтересів Британії.

Сфера інтересів включає міжнародний повітряний простір, за який держава несе певну відповідальність, наприклад управління повітряним рухом. Суверенний повітряний простір пролягає над територією країни.

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