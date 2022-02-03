Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Норвегия впервые подняла новейшие истребители F-35 для перехвата российского самолета

Четверг, 3 февраля 2022, 14:02

Военно-воздушные силы Норвегии впервые подняли новейшие истребители F-35 на перехват российских самолетов в рамках миссии НАТО Quick Response Alert.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Норвегии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Истребители подняли в среду с авиабазы ​​Эвенес на Крайнем Севере для перехвата российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по классификации НАТО: Mainstay).

 

"Это демонстрирует, что F-35 работает в своей новой роли", – сказал глава ВВС Норвегии Рольф Фолланд.

Норвегия одной из первых в Европе стала покупать новейшие американские истребители 5-го поколения F-35. Страна уже получила 18 самолетов, по контракту к 2025 году их должно быть всего 30.

 

Российский самолет А-50 летел для сопровождения четырех бомбардировщиков Ту-95 и Ту-142, встреченных британскими истребителями Typhoon и сопровождавшихся за пределы зоны интересов Британии.

Сфера интересов включает в себя международное воздушное пространство, за которое государство несет определенную ответственность, например управление воздушным движением. Суверенное воздушное пространство лежит над территорией страны.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Норвегия Россия

Статьи

Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО

"В случае вторжения об этом станет известно, по крайней мере, за несколько дней... Война будет существенно отличаться от того, что может себе представить Россия..." (укр.)
3 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Разговор под угрозой арбитража: как Польша пообещала Украине уладить проблему с авторазрешениями

Украина одержала первую – хотя и промежуточную – победу в споре с Польшей об увеличении квот на грузовые перевозки (укр.)
3 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Инфляция "золотых паспортов": как страны ЕС меняют условия покупки гражданства

ЕС не будет запрещать странам-членам продавать "золотые паспорта". Однако требования к покупке гражданства постепенно ужесточаются (укр.)
3 февраля 2022 — Виталий Власюк, Оксана Бурячок, для Европейской правды