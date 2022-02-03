Норвегия впервые подняла новейшие истребители F-35 для перехвата российского самолета

Военно-воздушные силы Норвегии впервые подняли новейшие истребители F-35 на перехват российских самолетов в рамках миссии НАТО Quick Response Alert.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Норвегии в Twitter, пишет "Европейская правда".

Истребители подняли в среду с авиабазы ​​Эвенес на Крайнем Севере для перехвата российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по классификации НАТО: Mainstay).

"Это демонстрирует, что F-35 работает в своей новой роли", – сказал глава ВВС Норвегии Рольф Фолланд.

Норвегия одной из первых в Европе стала покупать новейшие американские истребители 5-го поколения F-35. Страна уже получила 18 самолетов, по контракту к 2025 году их должно быть всего 30.

Российский самолет А-50 летел для сопровождения четырех бомбардировщиков Ту-95 и Ту-142, встреченных британскими истребителями Typhoon и сопровождавшихся за пределы зоны интересов Британии.

Сфера интересов включает в себя международное воздушное пространство, за которое государство несет определенную ответственность, например управление воздушным движением. Суверенное воздушное пространство лежит над территорией страны.

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