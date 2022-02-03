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Польша и Чехия договорились о шахте, за которую Суд ЕС наложил на Варшаву мегаштраф

Четверг, 3 февраля 2022, 14:52

Польша и Чехия достигли договоренности по спорной шахте в Туруве на границе двух стран, из-за которой Суд ЕС наложил на Польшу огромный штраф.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Соглашение подписано", - сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства прилетел в Прагу на встречу с чешским коллегой Петером Фиалой, чтобы договориться о последних деталях.

"Мы открываем новую главу, глядя в будущее с оптимизмом, потому что это то, что нам как соседям нужно", – сказал глава польского правительства.

Соглашение предусматривает завершение строительства барьера, препятствующего оттоку подземных вод, земляного вала.

До завершения добычи на шахте Турув будет проводиться мониторинг шума, загрязнения воздуха, оползней и уровня подземных вод.

Моравецкий надеется, что сегодня-завтра чехи отзовут свою жалобу по Туруву из Суда ЕС.

Напомним, 20 сентября Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке как временной мере.

В правительстве Польши заявили, что не собираются платить штраф и ищут способы договориться с Чехией о компромиссном выходе из ситуации. Польское правительство заявляет, что объект обеспечивает топливом близлежащую электростанцию, на которую приходится до 7% энергоснабжения страны.

Общая сумма штрафа, который должна заплатить Варшава, уже превысила 60 млн евро.

Читайте больше в статье: Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС.

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Польша Чехия Суд ЕС

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