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Британія схвалила п'яту вакцину від COVID-19

Четвер, 3 лютого 2022, 15:24

Велика Британія схвалила вакцину проти COVID-19 від Novavax для використання у віці від 18 років. Це вже п'ята вакцина, схвалена у країні.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Вакцину "Нуваксовід" було схвалено як першу та другу дозу, оскільки вона відповідала необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності, йдеться у заяві Британського регуляторного агентства з питань лікарських засобів та медичних товарів (MHRA).

Схвалення з’явилося через кілька днів після того, як виробник ліків подав заявку на дозвіл у США на вакцину після місяців боротьби з проблемами розробки та виробництва, а також після підтримки Німеччини раніше того ж дня.

"Ми продовжуємо нашу життєво важливу роботу з безпеки, відстежуючи використання всіх вакцин проти COVID-19, щоб переконатися, що їх переваги у захисті людей від хвороби і надалі перевищують будь-які ризики", – сказала виконавчий директор MHRA Джун Рейн.

Раніше у Британії схвалили вакцини AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

У червні минулого року було виявлено, що вакцина Novavax ефективна на понад 90% у США проти різних варіантів, включаючи "Дельта", в той час як ранні дані грудня також свідчать, що вона працюватиме проти "Омікрона".

Британія і Novavax у 2020 році домовилися про поставку 60 мільйонів доз уколів, а також домовилися про співпрацю у проведенні останніх випробувань вакцини в країні.

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Вакцини Велика Британія

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