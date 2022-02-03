Великобритания одобрила пятую вакцину от COVID-19

Великобритания приняла вакцину против COVID-19 от Novavax для использования в возрасте от 18 лет. Это уже пятая вакцина, одобренная в стране.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Вакцина "Нуваксовид" была одобрена как первая и вторая доза, поскольку она соответствовала необходимым стандартам безопасности, качества и эффективности, говорится в заявлении Британского регуляторного агентства по вопросам лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA).

Одобрение появилось через несколько дней после того, как производитель лекарства подал заявку на разрешение в США на вакцину после месяцев борьбы с проблемами разработки и производства, а также после поддержки Германии раньше того же дня.

"Мы продолжаем нашу жизненно важную работу по безопасности, отслеживая использование всех вакцин против COVID-19, чтобы убедиться, что их преимущества в защите людей от болезни и дальше превышают любые риски", – сказала исполнительный директор MHRA Джун Рейн.

Ранее в Британии одобрили вакцины AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

В июне прошлого года было обнаружено, что вакцина Novavax эффективна более чем на 90% в США против различных вариантов, включая "Дельта", в то время как ранние данные декабря также свидетельствуют, что она будет работать против "Омикрона".

Британия и Novavax в 2020 году договорились о поставке 60 миллионов доз уколов, а также договорились о сотрудничестве по проведению последних испытаний вакцины в стране.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа здесь" с самым интересным от ЕвроПравды.