Россия ответила Германии на запрет пропагандистского RT: запрещает работу Deutsche Welle

Российская Федерация планирует запретить работу на своей территории немецкого издания Deutsche Welle, а также применить ограничения некоторых лиц из ФРГ в связи с запретом в Германии вещания пропагандистского канала RT (бывший Russia Today).

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, обнародованном 3 февраля.

В частности, Россия собирается закрыть редакцию DW в Москве и лишить аккредитации всех ее журналистов, запретить спутниковое и другое вещание компании и территории РФ, а также запустить процедуру признания DW "иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента".

Кроме того, МИД РФ обещает "запустить процесс формирования перечня государственных и общественных структур ФРГ, касающихся ограничения вещания RT DE и другого давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию РФ". Публиковать этот перечень не планируют.

В МИД РФ отметили, что это "первый этап" ответных мер.

В середине декабря RT запустил немецкоязычный канал RT DE через разные каналы распространения. Тогда берлинские медиарегуляторы возбудили дело против RT. В результате спутниковый оператор Eutelsat прекратил вещание RT DE незадолго до Рождества. Немецкие регуляторы официально не предоставили канал лицензии на вещание.

Главы МИД России и Германии поспорили по этому вопросу на пресс-конференции во время визита Анналены Бербок в Москву.

1 февраля Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB запретила вещание немецкоязычной версии RT DE в ФРГ из-за отсутствия лицензии.

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