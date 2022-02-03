За даними розвідки, російські війська не готові до атаки на Україну – ексглава МЗС Польщі

За даними польських військових, російські війська хоч і скупчені біля кордонів України, але не приведені в бойову готовність.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав колишній міністр закордонних справ Польщі, нині євродепутат Радослав Сікорський.

Польські військові генерали, з якими він спілкувався, стверджують, що сил РФ недостатньо, щоби зайняти всю Україну – хоча достатньо, щоби відкусити ще один шмат.

"Польські військові кажуть, що російські війська хоч і скупчені біля ваших кордонів, але не приведені у бойову готовність. Однак їхні війська поруч, зовсім неподалік Харкова, а далі неподалік – Дніпро" - зазначив Сікорський.

На його думку, головною ідеєю РФ є залякування України.

"Домогтися зміни влади, виконання "Мінська". Надати Донбасу вето щодо рішень всієї держави. Але як ні – то, можливо, відкусити шмат території. Все ж ми не можемо читати думки Путіна" - зазначив євродепутат.

Як повідомлялося, Білий дім каже, що більше не описує потенційне вторгнення Росії в Україну як "неминуче", припускаючи, що це слово було вжито недоречно.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.