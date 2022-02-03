По данным разведки, российские войска не готовы к атаке на Украину – эксглава МИД Польши

По данным польских военных, российские войска хоть и скучены у границ Украины, но не приведены в боевую готовность.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал бывший министр иностранных дел Польши, ныне евродепутат Радослав Сикорский.

Польские военные генералы, с которыми он общался, утверждают, что сил РФ недостаточно, чтобы занять всю Украину – хотя достаточно, чтобы откусить еще один кусок.

"Польские военные говорят, что российские войска хоть и скучены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность. Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше неподалеку – Днепр" - отметил Сикорский.

По его мнению, главной идеей РФ является устрашение Украины.

"Добиться смены власти, выполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет – может быть, откусить кусок местности. Все же мы не можем читать мысли Путина", - отметил евродепутат.

Как сообщалось, Белый дом говорит, что больше не описывает потенциальное вторжение России в Украину как "неизбежно", предполагая, что это слово было употреблено неуместно.