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У Конгресі США хочуть перейменувати де-факто посольство Тайваню у Вашингтоні

П'ятниця, 4 лютого 2022, 10:14

Група депутатів у Конгресі США з обох партій пропонує поєднати проєкти у Сенаті й Палаті представників, в яких пропонується назвати фактично посольство невизнаного Тайваню у Вашингтоні "Представницьким офісом Тайваню". 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Зараз офіс називається "Офісом економічного й культурного представництва Тайпею" - використовуючи назву столиці острова. 

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Потенційна зміна назви офісу Тайваню у Вашингтоні може стати поштовхом і для інших країн.

Офіційний Пекін вважає острів Тайвань своєю територією, і таке перейменування представництва неминуче призведе до нового загострення у відносинах США і Китаю. 

США, як і більшість країн, формально не мають дипломатичних зв’язків з Тайванем, але найактивніше підтримують його. 

У Сенаті проєкт внесли республіканець Марко Рубіо та голова комітету із закордонних справ від демпартії Боб Менендез, а в Палаті представників - республіканець Джон Кьортіс та демократ Кріс Паппас. 

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"США мають чітко заявити, що попри усі зусилля Комуністичної партії Китаю для залякування Тайваню, ворожі сили не мають права вимагати суверенітет над демократичними країнами", - заявив Рубіо. 

Менендез у коментарі агентству зазначив, що це продемонструвало би, що Вашингтон підтримує право Тайваню визначати своє майбутнє. 

Нагадаємо, відкриття представництва Тайваню у Литві спровокувало серйозну дипломатичну сварку між Китаєм і Литвою, дійшло у тому числі до проблем для литовських експортерів. Це, у свою чергу, ускладнило відносини між Китаєм і ЄС загалом. 

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