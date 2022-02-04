У Конгресі США хочуть перейменувати де-факто посольство Тайваню у Вашингтоні

Група депутатів у Конгресі США з обох партій пропонує поєднати проєкти у Сенаті й Палаті представників, в яких пропонується назвати фактично посольство невизнаного Тайваню у Вашингтоні "Представницьким офісом Тайваню".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Зараз офіс називається "Офісом економічного й культурного представництва Тайпею" - використовуючи назву столиці острова.

Потенційна зміна назви офісу Тайваню у Вашингтоні може стати поштовхом і для інших країн.

Офіційний Пекін вважає острів Тайвань своєю територією, і таке перейменування представництва неминуче призведе до нового загострення у відносинах США і Китаю.

США, як і більшість країн, формально не мають дипломатичних зв’язків з Тайванем, але найактивніше підтримують його.

У Сенаті проєкт внесли республіканець Марко Рубіо та голова комітету із закордонних справ від демпартії Боб Менендез, а в Палаті представників - республіканець Джон Кьортіс та демократ Кріс Паппас.

"США мають чітко заявити, що попри усі зусилля Комуністичної партії Китаю для залякування Тайваню, ворожі сили не мають права вимагати суверенітет над демократичними країнами", - заявив Рубіо.

Менендез у коментарі агентству зазначив, що це продемонструвало би, що Вашингтон підтримує право Тайваню визначати своє майбутнє.

Нагадаємо, відкриття представництва Тайваню у Литві спровокувало серйозну дипломатичну сварку між Китаєм і Литвою, дійшло у тому числі до проблем для литовських експортерів. Це, у свою чергу, ускладнило відносини між Китаєм і ЄС загалом.

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