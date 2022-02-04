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В Конгрессе США хотят переименовать де-факто посольство Тайваня в Вашингтоне

Пятница, 4 февраля 2022, 10:14

Группа депутатов в Конгрессе США от обеих партий предлагает объединить проекты в Сенате и Палате представителей, где предлагается назвать фактически посольство непризнанного Тайваня в Вашингтоне "Представительским офисом Тайваня".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сейчас офис называется "Офисом экономического и культурного представительства Тайпэя" – используя название столицы острова.

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Потенциальное изменение названия офиса Тайваня в Вашингтоне может стать толчком для других стран.

Официальный Пекин считает остров Тайвань своей территорией, и такое переименование представительства неизбежно приведет к новому обострению в отношениях США и Китая.

США, как и большинство стран, формально не имеют дипломатических связей с Тайванем, но наиболее активно поддерживают его.

В Сенат проект внесли республиканец Марко Рубио и глава комитета по иностранным делам от демпартии Боб Менендес, а в Палате представителей – республиканец Джон Кертис и демократ Крис Паппас.

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"США должны четко заявить, что, несмотря на все усилия Коммунистической партии Китая по запугиванию Тайваня, враждебные силы не имеют права требовать суверенитета над демократическими странами", - заявил Рубио.

Менендес в комментарии агентству отметил, что это продемонстрировало бы, что Вашингтон поддерживает право Тайваня определять свое будущее.

Напомним, открытие представительства Тайваня в Литве спровоцировало серьезную дипломатическую ссору между Китаем и Литвой, дошло в том числе и до проблем для литовских экспортеров. Это в свою очередь осложнило отношения между Китаем и ЕС в целом.

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