Загроза блокування Telegram у Німеччині: посадовці вперше поговорили з адміністрацією

Німецьким посадовцям вперше вдалося поспілкуватися з адміністрацією месенджера Telegram та обговорити проблему радикального контенту, що поширюється у низці каналів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Протягом місяців посадовцям не вдавалося вийти на зв’язок з адміністрацією мережі, офіс якої знаходиться у Дубаї. На надіслані офіційні листи реакції не було.

Міністерка внутрішніх справ Ненсі Файзер повідомила, що нарешті змогла встановити контакт із топ-керівництвом соцмережі.

За її словами, у середу 2 лютого між представниками міністерства і адміністрацією Telegram відбулася "конструктивна дискусія" по відеозв’язку, і представники компанії висловили максимальну готовність співпрацювати.

Telegram у Німеччині дедалі більше критикують за те, що там цілком вільно поширюють матеріали з мовою ненависті і цей месенджер активно використовують коронаскептики, антивакцинатори, прихильники теорії змов і неонацистських поглядів.

Деякі політики й посадовці висловлювались за те, щоб навіть заблокувати Telegram у Німеччині, якщо соцмережа буде і далі ігнорувати місцеве законодавство. У тому числі про це казала Ненсі Файзер, але зазначила, що розглядає це як "останню опцію".

Міністерка також закликала Apple та Google прибрати Telegram зі своєї бази додатків через його роль у поширенні екстремістських закликів, а федеральний міністр юстиції Марко Бушман пригрозив позовами.