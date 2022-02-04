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Угроза блокировки Telegram в Германии: должностные лица впервые побеседовали с администрацией

Пятница, 4 февраля 2022, 11:48

Немецким чиновникам впервые удалось пообщаться с администрацией мессенджера Telegram и обсудить проблему радикального контента, распространяющегося через ряд каналов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В течение месяцев должностным лицам не удавалось выйти на связь с администрацией сети, офис которой находится в Дубае. На отправленные официальные письма реакции не было.

Министерство внутренних дел Нэнси Файзер сообщила, что наконец-то смогла установить контакт с топ-руководством соцсети.

По ее словам, в среду, 2 февраля, между представителями министерства и администрацией Telegram состоялась "конструктивная дискуссия" по видеосвязи, и представители компании выразили максимальную готовность сотрудничать.

Telegram в Германии все больше критикуют за то, что там свободно распространяют материалы с языком ненависти и этот мессенджер активно используют коронаскептики, антивакцинаторы, сторонники теории заговоров и неонацистских взглядов.

Некоторые политики и чиновники высказывались за то, чтобы даже заблокировать Telegram в Германии, если соцсеть будет продолжать игнорировать местное законодательство. В том числе об этом говорила Нэнси Файзер, но отметила, что рассматривает это как "крайний вариант".

Министр также призвала Apple и Google убрать Telegram из своей базы приложений из-за его роли в распространении экстремистских призывов, а федеральный министр юстиции Марко Бушман пригрозил исками.

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Германия

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