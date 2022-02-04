Сікорський про перемогу у війні з РФ, допомогу НАТО та відміність Путіна від Гітлера

Цього тижня група євродепутатів відвідала Київ. Серед них і колишній глава МЗС Польщі Радослав Сікорський – непересічний дипломат, який чудово знає Україну.

Він очолював МЗС протягом семи років, у тому числі в розпал російської агресії; саме він вів переговори з Януковичем під час Революції гідності; він запускав Східне партнерство, прагнучи дати Києву нові можливості тощо.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко скористався можливістю та поспілкувався з політиком щодо створеного Росією напруження в регіоні та її відносин із Заходом. Повне інтерв’ю можете прочитати в матеріалі Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО.

Про що говорив Радослав Сікорський:

"Я вважаю, що Путін вже змінює думку [щодо вторгнення в Україну]".

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"Польські військові кажуть, що російські війська хоч і скупчені біля ваших кордонів, але не приведені у бойову готовність. Однак їхні війська поруч, зовсім неподалік Харкова, а далі неподалік – Дніпро. Втім, схоже, що головня ідея – залякати Україну".

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"Путін хоче відчувати себе на рівних з Китаєм, на рівних з ЄС та США. А для цього він хоче бути лідером багатонаціонального чогось – чи то імперії, чи організації, чи просто групи держав з Росією на чолі. Наявність України у цій схемі є ключовою".

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"Україна починає почуватися добре. А для Путіна це неприйнятно!".

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"У разі нападу Росія певною мірою воюватиме не з Україною, а з НАТО".

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"Україна має шанси на успіх у всій цій конфронтації, але все одно вам треба готуватися до різних варіантів розвитку. І готувати не лише вашу армію, а й ваше суспільство. А цього я не бачу. У Маріуполі, у Запоріжжі у мене враження, що нічого не відбувається".

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"Хоча на Заході є ті, хто готові зрадити Україну – але вони там явно у меншості!".

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"Найболючішим для Путіна та його олігархів буде, якщо Захід реально почне полювання на гроші, вкрадені ними у росіян та заховані у Лондоні, у Флориді, на Британських Віргінських островах тощо".

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"Путін мріє побачити такий собі Мюнхен-1938 (угода про розподіл Чехословаччини, на яку пішла Західна Європа, намагаючись задовольнити Гітлера. – ЄП). Але є кілька важливих відмінностей від Мюнхена".

Докладніше - в матеріалі Радослав Сікорський: У разі нападу на вас Росія воюватиме не з Україною, а з НАТО.