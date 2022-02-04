Сикорский о победе в войне с РФ, помощи НАТО и отличии Путина от Гитлера
На этой неделе группа евродепутатов посетила Киев. Среди них и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский – незаурядный дипломат, прекрасно знающий Украину.
Он возглавлял МИД в течение семи лет, в том числе в разгар российской агрессии; именно он вел переговоры с Януковичем во время революции достоинства; он запускал "Восточное партнерство", стремясь дать Киеву новые возможности.
Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко воспользовался возможностью и пообщался с политиком по поводу созданного Россией напряжения в регионе и ее отношений с Западом. Полное интервью можете прочесть в материале Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО.
О чем говорил Радослав Сикорский:
"Я считаю, что Путин уже меняет мнение [относительно вторжения в Украину]".
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"Польские военные говорят, что российские войска хоть и скучены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность. Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше поблизости – Днепр. Впрочем, похоже, что главная идея – запугать Украину".
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"Путин хочет чувствовать себя на равных с Китаем, на равных с ЕС и США. А для этого он хочет быть лидером многонационального чего-то – империи или организации, или просто группы государств с Россией во главе. Наличие Украины в этой схеме является ключевым".
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"Украина начинает чувствовать себя хорошо. А для Путина это неприемлемо!"
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"В случае нападения Россия в определенной степени будет воевать не с Украиной, а с НАТО".
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"У Украины есть шансы на успех во всей этой конфронтации, но все равно вам нужно готовиться к разным вариантам развития событий. И готовить не только вашу армию, но и ваше общество. А этого я не вижу. В Мариуполе, в Запорожье у меня создалось впечатление, что ничего не происходит".
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"Хотя на Западе есть те, кто готов предать Украину – но они там явно в меньшинстве!"
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"Самым болезненным для Путина и его олигархов будет, если Запад реально начнет охоту на деньги, украденные ими у россиян и спрятанные в Лондоне, во Флориде, на Британских Виргинских островах".
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"Путин мечтает увидеть такой себе Мюнхен-1938 (соглашение о разделе Чехословакии, на которое пошла Западная Европа, пытаясь удовлетворить Гитлера. – ЕП). Но есть несколько важных отличий от Мюнхена".
Подробнее - в материале Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО.