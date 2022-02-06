В Украину прибыл очередной самолет с военной помощью от США

В Украину прибыл очередной уже восьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twittrer министр обороны Алексей Резников.

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил составляет 86 тонн!" – написал он.

The 8th bird has arrived in Kyiv! The weight of today's cargo with ammunition for our @ArmedForcesUkr is 86 tons! Since January 22, our partners from #USA have sent more than 650 tons of defense ammunition to Ukraine! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @WhiteHouse pic.twitter.com/BvVOzQTdrx — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 5, 2022

По словам министра, с 22 января партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов.

Напомним, Канада отправила в Украину самолет с грузом нелетального вооружения и инструкторами.

Напомним, 18 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместного брифинга со своим коллегой Дмитрием Кулебой заверила, что правительство ее страны в ближайшее время примет решение о предоставлении Киеву летального вооружения.

Однако уже через неделю, 26 января, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что оружие не предоставит, но объявил об увеличении финансовой помощи в рамках существующих программ, дополнительной передаче средств защиты для военнослужащих, а также расширении тренировочной миссии канадских военных Unifier.

Больше об этом в статье Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное оружие.

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