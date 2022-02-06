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Німеччина планує відправлення додаткових військ до Литви

Неділя, 6 лютого 2022, 10:39

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не виключає відправлення додаткового контингенту військових Бундесверу до Литви.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу НАТО. Загалом війська для посилення готові, зараз ми обговорюємо деталі з Литвою ", - сказала Ламбрехт.

Міністр зазначила, що Німеччина спрямовує також винищувачі Eurofighter для повітряного спостереження до Румунії. "Кожен у НАТО може на нас покластися", - наголосила вона.

Упродовж п'яти років Німеччина відіграє важливу роль у місії НАТО в Литві. Близько половини міжнародного контингенту Альянсу у цій країні (близько 600 військових) було направлено туди Німеччиною.

Раніше в Міноборони Естонії заявили, що Росія перекинула до Білорусі тисячі військовослужбовців та озброєння в рамках свого тиску на Україну, що може поставити під загрозу і безпеку Литви.

Нагадаємо, низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що у відповідь на запит України готують рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України. 

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Німеччина Литва

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