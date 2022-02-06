Німеччина планує відправлення додаткових військ до Литви
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не виключає відправлення додаткового контингенту військових Бундесверу до Литви.
Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".
"Ми вже робимо важливий внесок у Литві, де ми є єдиною країною ЄС, яка очолює бойову групу НАТО. Загалом війська для посилення готові, зараз ми обговорюємо деталі з Литвою ", - сказала Ламбрехт.
Міністр зазначила, що Німеччина спрямовує також винищувачі Eurofighter для повітряного спостереження до Румунії. "Кожен у НАТО може на нас покластися", - наголосила вона.
Упродовж п'яти років Німеччина відіграє важливу роль у місії НАТО в Литві. Близько половини міжнародного контингенту Альянсу у цій країні (близько 600 військових) було направлено туди Німеччиною.
Раніше в Міноборони Естонії заявили, що Росія перекинула до Білорусі тисячі військовослужбовців та озброєння в рамках свого тиску на Україну, що може поставити під загрозу і безпеку Литви.
Нагадаємо, низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що у відповідь на запит України готують рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.
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