Германия планирует отправку дополнительных войск в Литву

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не исключает отправки дополнительного контингента военных Бундесвера в Литву.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Мы уже вносим важный вклад в Литве, где мы являемся единственной страной ЕС, которая возглавляет боевую группу НАТО. В целом, войска для усиления готовы, сейчас мы обсуждаем детали с Литвой", - сказала Ламбрехт.

Министр отметила, что Германия также направляет истребители Eurofighter для воздушного наблюдения в Румынию. "Каждый в НАТО может положиться на нас", - подчеркнула она.

Германия в течение пяти лет играет важную роль в миссии НАТО в Литве. Около половины международного контингента Альянса в этой стране (около 600 военных) были направлены туда Германией.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что Россия перебросила в Беларусь тысячи военнослужащих и вооружения в рамках своего давления на Украину, что может поставить под угрозу и безопасность Литвы.

Напомним, ряд членов Бухарестской девятки НАТО проинформировали, что в ответ на запрос Украины готовят решения, которые помогут усилить оборонные возможности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

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