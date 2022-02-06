Швеція відродила агентство по боротьбі з фейками на тлі можливої агресії РФ

Швеція відновила роботу агентства "психологічного захисту" для боротьби з дезінформацією та захисту суспільства на тлі побоювань щодо нової агресії Росія проти України.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Магнус Хьорт, заступник директора агентства, яке було відтворено минулого місяця для боротьби з іноземною дезінформацією, сказав, що побоювання особливо посилилися напередодні загальних виборів у Швеції у вересні на тлі погіршення ситуації з безпекою в Європі.

Хоча Хьорт сказав, що безпосередньої загрози Швеції немає, він попередив: "Ми не можемо виключати, що Швеція може зазнати нападу".

Попередню ітерацію агентства було закрито у 2008 році, але більша частина його була ліквідована раніше після закінчення "холодної війни". Хоча нове агентство створювалося з 2016 року, Хьорт сказав, що остання російсько-українська криза змусила Швецію насторожитися напередодні виборів.

"Це може означати, що безпека та оборона матимуть більш важливе значення на виборах, і це може означати, що іноземній державі може бути цікавіше впливати на те, як люди голосують, щоб переконатися, що Швеція вживає "правильних заходів" на виборах, так як це бачить іноземна держава", — сказав Хьорт.

Місія шведського агентства психологічного захисту, в якому працює близько 45 співробітників і, як очікується, їх кількість зростатиме, полягає в тому, щоб "захистити наше відкрите та демократичне суспільство, вільне формування думок, а також свободу та незалежність Швеції".

Раніше у Швеції заявили, що готові евакуювати співробітників свого посольства у Києві, однак наразі не бачать у цьому потреби.

На початку січня шведські військові активізували свою діяльність на острові Готланд у Балтійському морі через зростання напруженості між НАТО та Росією.

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