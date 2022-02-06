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Швеция возродила агентство по борьбе с фейками на фоне вероятной злости РФ

Воскресенье, 6 февраля 2022, 12:38

Швеция возобновила работу агентства "психологической защиты" для борьбы с дезинформацией и защиты общества на фоне опасений относительно нового агрессии Россия против Украины.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Магнус Хьорт, заместитель директора агентства, которое было воссоздано в прошлом месяце для борьбы с иностранной дезинформацией, сказал, что опасения особенно усилились в преддверии всеобщих выборов в Швеции в сентябре на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью в Европе".

Хотя Хьорт сказал, что непосредственной угрозы Швеции нет, он предупредил: "Мы не можем исключать, что Швеция может подвергнуться нападению".

Предыдущая итерация агентства была закрыта в 2008 году, но большая часть его была ликвидирована ранее после окончания "холодной войны". Хотя новое агентство создавалось с 2016 года, Хьорт сказал, что последний российско-украинский кризис заставил Швецию насторожиться в преддверии выборов.

"Это может означать, что безопасность и оборона будут иметь более важное значение на выборах, и это может означать, что иностранной державе может быть интереснее влиять на то, как люди голосуют, чтобы убедиться, что Швеция принимает "правильные меры" на выборах, так, как это видит иностранная держава", — сказал Хьорт.

Миссия шведского агентства психологической защиты, в котором работает около 45 сотрудников и, как ожидается, их количество будет расти, состоит в том, чтобы "защитить наше открытое и демократическое общество, свободное формирование мнений, а также свободу и независимость Швеции".

Ранее в Швеции заявили, что готовы эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве, однако пока не видят в этом нужды.

В начале января шведские военные активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за роста напряженности между НАТО и Россией.

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