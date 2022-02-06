Швейцарія хоче нових переговорів з ЄС щодо двосторонніх угод

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс хоче розморозити зіпсовані відносини з Європейським союзом, домагаючись нового пакету двосторонніх угод, і вважає, що його країна має наблизитись до блоку.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Багаторічні переговори про тіснішу прив'язку Швейцарії до єдиного ринку ЄС провалилися у травні минулого року, коли швейцарський уряд відмовився від проєкту договору 2018 року, який зміцнює зв'язок зі своїм найбільшим торговим партнером.

Кассіс, який також є міністром закордонних справ, сказав, що швейцарський уряд зараз працює над новими переговорами з ЄС.

"У Федеральній раді ми зараз перебуваємо в процесі визначення рамок можливого пакета або порядку денного переговорів", - сказав він.

Кассіс згадав електрику та енергію як можливі теми для угод, додавши, що існує багато "можливостей для співпраці в галузі охорони здоров'я, досліджень, засобів масової інформації або культури, завдяки яким ми можемо поглибити відносини".

Економічні зв'язки між ЄС та Швейцарією нині регулюються більш ніж 100 двосторонніми угодами, укладеними ще 1972 року.

Ці угоди залишаються в силі, але згодом вони руйнуватимуться, погрожуючи зірвати або навіть поставити під загрозу фактичне членство Швейцарії на спільному ринку ЄС, яке, на відміну від Британії, яка вийшла з блоку, Берн прагне зберегти.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди