Президент Швейцарии Игнацио Кассис хочет разморозить испорченные отношения с Европейским союзом, добиваясь нового пакета двусторонних соглашений, и считает, что его страна должна сблизиться с блоком.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Многолетние переговоры о более тесной привязке Швейцарии к единому рынку ЕС провалились в мае прошлого года, когда швейцарское правительство отказалось от проекта договора 2018 года, укрепляющего связи со своим крупнейшим торговым партнером.

Кассис, который также является министром иностранных дел, сказал, что швейцарское правительство сейчас работает над новыми переговорами с ЕС.

"В Федеральном совете мы в настоящее время находимся в процессе определения рамок возможного пакета или повестки дня переговоров", — сказал он.

Кассис упомянул электричество и энергию в качестве возможных тем для соглашений, добавив, что существует много "возможностей для сотрудничества в области здравоохранения, исследований, средств массовой информации или культуры, благодаря которым мы можем углубить отношения".

Экономические связи между ЕС и Швейцарией в настоящее время регулируются более чем 100 двусторонними соглашениями, заключенными еще в 1972 году.

Эти соглашения остаются в силе, но со временем они будут разрушаться, угрожая сорвать или даже поставить под угрозу фактическое членство Швейцарии в общем рынке ЕС, которое, в отличие от Британии, которая вышла из блока, Берн стремится сохранить.

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