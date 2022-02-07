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Глава МИД Австрии: суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности

Понедельник, 7 февраля 2022, 10:59

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, который совместно с коллегами из Чехии и Словакии 7-8 февраля посещает Украину, заявил, что суверенитет Украины является условием безопасности европейских государств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter в понедельник утром Шалленберг отметил, что совместная поездка министров - сильный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом.

"В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – написал Александер Шалленберг.

Как сообщали в МИД Украины, это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.

В рамках визита министры намерены посетить зону проведения Операции объединенных сил и провести переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок посетит Украину 7-8 февраля.

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