Глава МИД Австрии: суверенитет Украины – условие нашей собственной безопасности

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг, который совместно с коллегами из Чехии и Словакии 7-8 февраля посещает Украину, заявил, что суверенитет Украины является условием безопасности европейских государств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter в понедельник утром Шалленберг отметил, что совместная поездка министров - сильный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом.

"В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности", – написал Александер Шалленберг.

Joint trip of the #Slavkov Foreign Ministers to #Ukraine. Sending a strong signal of Central European solidarity with the Ukrainian people. After all, Ukraine‘s sovereignty is also a matter of our own security. 🇦🇹 🇨🇿 🇸🇰 🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/n8lRn7Bajx