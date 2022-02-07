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Партнери доставили в Україну вже понад 1000 тонн оборонної зброї і обладнання - Кулеба

Понеділок, 7 лютого 2022, 12:44

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що загальна вага доставленої партнерами до України оборонної зброї та військового обладнання в останні тижні перетнула позначку в понад 1000 тонн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу в понеділок у Києві.

‘Ми перебуваємо на постійному зв’язку з партнерами та продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг у ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярди доларів, а обсяги доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання - загальну вагу в понад 1000 тонн", - зазначив Кулеба.

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За його словами, рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключовою темою міжнародної політики нині є не допустити чергову хвилю війни Росії проти України.

Нагадаємо, в Україну 5 лютого прибув черговий, вже восьмий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Канада також відправила до України літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами.

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Кулеба МЗС

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