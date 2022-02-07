Кулеба пояснив, чому глави МЗС Франції і Німеччини передумали їхати до України разом

Одночасний приїзд до України міністрів закордонних справ Франції і Німеччини не склався у зв’язку з поїздкою президента Франції Еммануеля Макрона до Москви, куди вирушив і глава МЗС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зміни у графіку візитів іноземних колег.

Спершу планувалося, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її французький колега Жан-Ів Ле Дріан приїдуть в Україну одночасно на 7-8 лютого. Втім, з’ясувалося, що Ле Дріан прибуде лише наступного дня.

"Дійсно, сьогодні мали прибути і Анналена Бербок, і Жан-Ів Ле Дріан. Але оскільки завтра в Києві буде президент Еммануель Макрон - сьогодні він у Москві - то з ним поїхав і мій колега. Тому подвійний візит не склався", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він висловив подяку німецькій колезі за те, що вона у цих обставинах не стала скасовувати свій візит до України.

"Ми сьогодні поспілкуємося з нею, завтра з Жаном-Івом Ле Дріаном, а після цього вони переговорять між собою і обміняються враженнями", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, в Україну 7 лютого прибули також міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини. Як повідомляли в МЗС України, це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

В рамках візиту вони планують відвідати зону проведення Операції об'єднаних сил та провести переговори з главою МЗС України.