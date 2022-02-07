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Кулеба объяснил, почему главы МИД Франции и Германии передумали ехать в Украину вместе

Понедельник, 7 февраля 2022, 12:57

Одновременный приезд в Украину министров иностранных дел Франции и Германии не сложился в связи с поездкой президента Франции Эммануэля Макрона в Москву, куда отправился и глава МИД.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя изменения в графике визитов иностранных коллег.

Сначала планировалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан приедут в Украину одновременно на 7-8 февраля. Впрочем, выяснилось, что Ле Дриан прибудет только на следующий день.

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"Действительно, сегодня должны были прибыть и Анналена Бербок, и Жан-Ив Ле Дриан. Но поскольку завтра в Киеве будет президент Эммануэль Макрон - сегодня он в Москве, - то с ним уехал и мой коллега. Поэтому двойной визит не сложился", - отметил Дмитрий Кулеба.

Он выразил благодарность немецкой коллеге за то, что она в этих обстоятельствах не стала отменять свой визит в Украину.

"Мы сегодня пообщаемся с ней, завтра с Жаном-Ивом Ле Дрианом, а после этого они переговорят между собой и обменяются впечатлениями", – добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Украину 7 февраля прибыли также министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. Как сообщали в МИД Украины, это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата.

В рамках визита планируется посетить зону проведения Операции объединенных сил и провести переговоры с главой МИД Украины.

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Франция Германия Кулеба

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