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Глава МЗС Німеччини пояснила, чому вдруге їде в Україну менш ніж за місяць

Понеділок, 7 лютого 2022, 12:58

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що своїм другим візитом до України менш ніж за місяць вона продовжить дипломатичні зусилля у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією, яка склалась навколо українських кордонів.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії Німеччини, опублікованій на сайті МЗС країни напередодні візиту Анналени Бербок, повідомляє "Європейська правда".

"Ми всі розуміємо, що поставлено на карту, коли спостерігаємо за введенням російських військ у прикордонний район з Україною, військовими маневрами та іншими загрозливими жестами та провокаціями: на карту поставлено не що інше, як мир у Європі. Боротьба за це з усією нашою силою та рішучістю має коштувати всіх зусиль", - заявила Бербок.

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Вона зазначила, що під час візиту до Києва вона ще раз пояснить, що Німеччина як партнер України в ЄС, НАТО та G7 підтримує територіальну цілісність України та український народ.

"Водночас ми відповімо на будь-яку подальшу російську агресію проти України жорсткими, дуже конкретними заходами", - заявила вона.

Бербок додала, що у цій вибухонебезпечній ситуації її особливо вражає, з якою врівноваженістю діє народ України. 

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"Тому, окрім політичних переговорів із президентом Зеленським та міністром закордонних справ Кулебою, цього разу я також поїду на лінію зіткнення на сході України. Я вислухаю мешканців і дізнаюся з перших вуст про їх досвід, враження та побоювання, щоб потім включити це в політичні переговори, які ми хочемо продовжувати активно просувати", - зазначила міністр.

Анналена Бербок відвідувала Київ 17 січня. Очікувалося, що цього разу вона приїде в Україну та на Донбас спільно зі своїм французьким колегою. 

Однак, одночасний приїзд до України міністрів не склався у зв’язку з поїздками президента Франції Еммануеля Макрона до Москви та Києва.

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Німеччина МЗС Російська криза

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