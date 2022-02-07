Глава МИД Германии объяснила, почему во второй раз едет в Украину менее чем за месяц

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что своим вторым визитом в Украину менее чем за месяц она продолжит дипломатические усилия в связи со взрывоопасной ситуацией, сложившейся вокруг украинских границ.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Германии, опубликованном на сайте МИД страны накануне визита Анналены Бербок, сообщает "Европейская правда".

"Мы все понимаем, что поставлено на карту, когда наблюдаем за введением российских войск в пограничный район с Украиной, военными маневрами и другими угрожающими жестами и провокациями: на карту поставлено не что иное, как мир в Европе. Борьба за это со всей нашей силой и решительностью должна стоить всех усилий", - заявила Бербок.

Она отметила, что во время визита в Киев еще раз объяснит, что Германия, как партнер Украины в ЕС, НАТО и G7, поддерживает территориальную целостность Украины и украинский народ.

"В то же время мы ответим на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины жесткими, очень конкретными мерами", - заявила она.

Бербок добавила, что в этой взрывоопасной ситуации особенно поражает, с какой уравновешенностью действует народ Украины.

"Поэтому кроме политических переговоров с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, на этот раз я также поеду на линию столкновения на востоке Украины. Я выслушаю жителей и узнаю из первых уст об их опыте, впечатлениях и опасениях, чтобы потом включить это в политические переговоры, которые мы хотим продолжать активно продвигать", – отметила министр.

Анналена Бербок посещала Киев 17 января. Ожидалось, что в этот раз она приедет в Украину и на Донбасс вместе со своим французским коллегой.

Однако одновременный приезд в Украину министров не сложился в связи с поездками президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев.

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