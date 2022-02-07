Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5000 захисних шоломів
Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.
Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twittrer міністр оборони Олексій Резніков.
"Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - зазначив Резніков.
Він подякував близькому другу України послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.
26 січня глава Міноборони Німеччини заявила про готовність країни поставити Україні 5000 військових шоломів, однак дотепер офіційного підтвердження цього наміру не було.
Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.
Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.
Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди