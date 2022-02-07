Германия направила Украине письмо о намерении передать 5000 защитных шлемов

Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 защитных шлемов для военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twittrer министр обороны Алексей Резников.

"Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт", - отметил Резников.

Он поблагодарил близкого друга Украины посла Германии Анку Фельдгузен за ее работу и выразил надежду на положительное решение по другим запросам из Украины и разблокирование закупок через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

26 января глава Минобороны Германии заявила о готовности страны поставить Украине 5000 военных шлемов, однако до настоящего времени официального подтверждения этого намерения не было.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом в немецкое правительство, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля назвал несправедливыми объяснения Германии по поводу непоставки оружия Украине.

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