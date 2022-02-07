ЄС веде переговори зі США та іншими країнами про збільшення поставок газу на тлі російської кризи

Європейський союз переговори зі США та іншими країнами щодо збільшення постачання газу через побоювання з приводу постачання з Росії.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю німецьким ЗМІ.

"Ми будуємо партнерство в галузі енергетичної безпеки зі Сполученими Штатами, яке насамперед стосується збільшення постачання зрідженого природного газу. Ми також ведемо переговори з іншими постачальниками газу, такими як Норвегія, про збільшення їх постачання до Європи", - сказала фон дер Ляйєн.

Ескалація напруженості між Заходом та Москвою через Україну викликала занепокоєння з приводу перебоїв із постачанням російського газу до Європи.

Останніми місяцями європейські ціни на газ різко зросли, і однією з причин було зменшення поставок із Росії.

Наприкінці січня президент США Джо Байден і президентка Єврокомісії пообіцяли співпрацювати щодо гарантування енергетичної безпеки Європи, а також України на тлі можливого нового нападу Росії на Україну.

Раніше у Білому домі заявили, що Сполучені Штати ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями по всьому світу про перенаправлення поставок газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну.

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