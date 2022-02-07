ЕС ведет переговоры с США и другими странами об увеличении поставок газа на фоне российского кризиса

Европейский союз переговоры с США и другими странами об увеличении поставок газа из-за опасений по поводу поставок из России.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецким СМИ.

"Мы строим партнерство в области энергетической безопасности с Соединенными Штатами, которое в первую очередь касается увеличения поставок сжиженного природного газа. Мы также ведем переговоры с другими поставщиками газа, такими как Норвегия, об увеличении их поставок в Европу", — сказала фон дер Ляйен.

Эскалация напряженности между Западом и Москвой из-за Украины вызвала обеспокоенность по поводу перебоев с поставками российского газа в Европу.

В последние месяцы европейские цены на газ резко выросли, и одной из причин было уменьшение поставок из России.

В конце января президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии пообещали сотрудничать по обеспечению энергетической безопасности Европы, а также Украине на фоне возможного нового нападения России на Украину.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными странами-энергопроизводителями и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае необходимости, если Россия нападет на Украину.