Прем'єр Чехії відповів Земану на критику дій уряду щодо України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеський уряд ясно став на бік мирного вирішення конфлікту довкола України та відкидає всі загрози Росії.

Про це Фіала сказав 7 лютого перед журналістами у моравському селищі Мікульчиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Фіала коментував телеінтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана, який 6 лютого заявив CNN Prima News, що не поділяє побоювань щодо вторгнення Росії в Україну, та сказав, що через ситуацію на українсько-російському кордоні немає причин переміщати сили НАТО на східноєвропейські рубежі Альянсу. Земан назвав напруженість "словесною війною".

Чехія передала Україні 4000 одиниць артилерійських боєприпасів на суму близько 37 млн крон. Президент Земан заявив, що краще не дарував би, а продав ці снаряди.

"Конфлікт в Україні необхідно вирішити дипломатичним та мирним шляхом", – наголосив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

На думку голови чеського уряду, не слід відступати через загрози з боку Росії і не можна допускати такої форми впливу як загрози та можливе вторгнення.

Фіала наголосив, що у цьому питанні важливі дії чеського уряду, а уряд ясно дав зрозуміти, що він на боці України.

"У пана президента щодо цієї допомоги інший погляд, і я з ним про це говорив. Проте слова та дії чеського уряду саме такі, як це бачить чеський громадянин. Уряд ясно став на бік мирного рішення; ми відкидаємо загрози Росії і стоїмо на боці України", - наголосив Петр Фіала.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба коментував заяви Земана, зазначивши, що нова спроба чеського президента зашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею.

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