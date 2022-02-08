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Прем'єр Чехії відповів Земану на критику дій уряду щодо України

Вівторок, 8 лютого 2022, 09:58

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеський уряд ясно став на бік мирного вирішення конфлікту довкола України та відкидає всі загрози Росії.

Про це Фіала сказав 7 лютого перед журналістами у моравському селищі Мікульчиці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Фіала коментував телеінтерв'ю президента Чехії Мілоша Земана, який 6 лютого заявив CNN Prima News, що не поділяє побоювань щодо вторгнення Росії в Україну, та сказав, що через ситуацію на українсько-російському кордоні немає причин переміщати сили НАТО на східноєвропейські рубежі Альянсу. Земан назвав напруженість "словесною війною".

Кулеба перед візитом глави МЗС Чехії: Земан не зможе нашкодити українсько-чеським відносинам

Чехія передала Україні 4000 одиниць артилерійських боєприпасів на суму близько 37 млн крон. Президент Земан заявив, що краще не дарував би, а продав ці снаряди.

"Конфлікт в Україні необхідно вирішити дипломатичним та мирним шляхом", – наголосив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

На думку голови чеського уряду, не слід відступати через загрози з боку Росії і не можна допускати такої форми впливу як загрози та можливе вторгнення. 

Фіала наголосив, що у цьому питанні важливі дії чеського уряду, а уряд ясно дав зрозуміти, що він на боці України.

"У пана президента щодо цієї допомоги інший погляд, і я з ним про це говорив. Проте слова та дії чеського уряду саме такі, як це бачить чеський громадянин. Уряд ясно став на бік мирного рішення; ми відкидаємо загрози Росії і стоїмо на боці України", - наголосив Петр Фіала.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба коментував заяви Земана, зазначивши, що нова спроба чеського президента зашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею.

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Чехія Російська криза

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