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Кулеба перед візитом глави МЗС Чехії: Земан не зможе нашкодити українсько-чеським відносинам

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Неділя, 6 лютого 2022, 15:12

Нова спроба президента Чехії Мілоша Земана зашкодити українсько-чеським відносинам завершиться невдачею.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда"

"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - написав Кулеба у Twitter.

Ліпавський має приїхати в Київ наступного тижня разом з міністрами закордонних справ Словаччини та Австрії.

Як стало відомо "Європейській правді", причиною твіта стало те, що у неділю Земан у коментарі чеським ЗМІ розкритикував уряд за рішення надати зброю Україні і виступив проти введення чеських військ у складі груп НАТО до східних кордонів Альянсу.

Раніше цього тижня прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що Земан вважає за необхідне "дотримуватися стриманості" у питання напруженості на українсько-російському кордоні. 

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан разом з німецькою колегою Анналеною Бербок відвідає Україну 7-8 лютого.

Крім того, 8 лютого відбудеться офіційний візит в Україну президента Франції Еммануеля Макрона, а 14 лютого – канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Кулеба Чехія

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